Hatay'dan Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

HATAY (İHA) – Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Yayladağı ilçesinden hareket eden askeri araçlar Kırıkhan'dan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.

HATAY (İHA) – Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Yayladağı ilçesinden hareket eden askeri araçlar Kırıkhan'dan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.



Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ediyor. Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kırıkhan'a gelerek buradan da Kilis karayoluna doğru harekete geçti. Tankların Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

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