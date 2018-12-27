Hatay'dan Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı
47 dakika önce
Hatay'dan Suriye sınırına tank sevkiyatıHATAY – Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Yayladağı ilçesinden hareket eden askeri araçlar Kırıkhan'dan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.
Hatay
'dan Suriye
sınırına tank sevkiyatı
HATAY – Türkiye
'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Yayladağı
ilçesinden hareket eden askeri araçlar Kırıkhan
'dan ve Hassa
ilçelerinden geçerek Kilis
'e doğru hareket etti.
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ediyor. Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kırıkhan'a gelerek buradan da Kilis karayoluna doğru harekete geçti. Tankların Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:02 Kaynak: İHA
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