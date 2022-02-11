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Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da - Son Dakika

Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da

11.02.2022 15:42
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da

HATAY'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan, 120 metre uzunluğunda olan ve termik santral parçaları taşınan TIR, 720 kilometrelik yolu 38 günde tamamlayıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan, 120 metre uzunluğunda olan ve termik santral parçaları taşınan TIR, 720 kilometrelik yolu 38 günde tamamlayıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan ve termik santral parçaları taşınan, 6 metre genişliğinde ve 120 metre uzunluğundaki TIR ile Silopi'ye 720 kilometrelik yolculuk, 38 günde tamamlandı. Güvenlik önlemleriyle 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yapan TIR'a 5 araçla eşlik edildi. Karayolları ekiplerinin kontrolüyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran TIR'daki bazı parçaların sökümüne başlandı. İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek TIR'ın 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor.


Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da
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Habur Sınır Kapısı, İskenderun, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'dan termik santral parçaları taşınan TIR, 38 gün sonra Habur'da - Son Dakika
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