Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Ulusal Bir Marka Doğdu

Hatay'dan Ulusal Bir Marka Doğdu

1 saat önce

Yerli ve milli misyonu ile yola çıkan, elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünle markalaşma çalışmalarına hız veren; Musullu "2019 TÜKETİCİ ÖDÜLÜ" ne layık görüldü.

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Yerli ve milli misyonu ile yola çıkan, elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünle markalaşma çalışmalarına hız veren; Musullu "2019 TÜKETİCİ ÖDÜLÜ" ne layık görüldü.

Bu yıl 32. kez Tüketici Kalite Zirvesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ödül törenine katılım sağlayan birçok firmanın yanı sıra; Anadolu'nun yükselen markalarından biri olan Musullu da küçük ev aletleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Musullu markası yönetici ve çalışanları, idari binalarında gerçekleştirdikleri bir kokteylle ödülü kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "Bu ödülü kazanmamıza vesile olan tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sınıfında güçlü ve ekonomik bir et makinesi üretimi ile temellerini attığımız Musullu markası serüvenimizin kısa sürede başarıya ulaşması ve ödül kazanması bizleri yeni kategorilerde de markalaşmaya teşvik etti. Yakında yeni ürünlerimizle yine tüketicimizin hem ekonomik hem de verimli anlamda yanında olacağız. Ar-ge çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Çırağan Sarayı, Güncel
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