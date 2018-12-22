Hatay'dan Urfa Sınırına Dev Askeri Sevkiyat
4 saat önce
Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapılırken Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat gerçekleştiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun bekleyişi sürerken, Hatay'dan Şanlıurfa sınırına geniş çaplı...
Hatay
'dan Urfa
sınırına dev askeri sevkiyat
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapılırken Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat gerçekleşti
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin, Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun bekleyişi sürerken, Hatay'dan Şanlıurfa
sınırına geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına doğru yapılan sevkiyat, Kırıkhan- Hassa
Karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçlar, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:33 Kaynak: İHA
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