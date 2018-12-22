Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Urfa Sınırına Dev Askeri Sevkiyat

Hatay'dan Urfa Sınırına Dev Askeri Sevkiyat

4 saat önce

Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapılırken Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat gerçekleştiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun bekleyişi sürerken, Hatay'dan Şanlıurfa sınırına geniş çaplı...

Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapılırken Hatay'dan Urfa sınırına dev askeri sevkiyat gerçekleşti

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun bekleyişi sürerken, Hatay'dan Şanlıurfa sınırına geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına doğru yapılan sevkiyat, Kırıkhan- Hassa Karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçlar, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:33 Kaynak: İHA

TSK, Hatay, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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