Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Urfa Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

Hatay'dan Urfa Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

29 dakika önce

Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde bulunan askeri cephaneden çıkarılan çok sayıda mühimmat yüklü tır Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.
Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa- Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:19 Kaynak: İHA

TSK, Hatay, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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