Hatay'dan Urfa Sınırına Mühimmat Sevkiyatı
25 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
Türk Silahlı Kuvvetleri
, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay
'dan Urfa
sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde bulunan askeri cephaneden çıkarılan çok sayıda mühimmat yüklü tır, Şanlıurfa
'ya doğru yola çıktı.
Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa- Suriye
sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:23 Kaynak: İHA
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