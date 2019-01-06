Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Urfa Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

Hatay'dan Urfa Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

17 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

Hatay'dan Urfa Sınırına Mühimmat Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri cephaneden çıkarılan çok sayıda mühimmat yüklü tır, Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İsmet Biçen - Mehmet Bayrak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:31 Kaynak: İHA

TSK, Hatay, Şanlıurfa, Güncel
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