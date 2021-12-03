Adana'da 4 kamyonda 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika

Kamyon ve motosikletler muhafaza altına alındı.

Ekipler, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yediemin otoparkından çıkarıldığı tespit edilen çalıntı motosikletlerle ilgili belge ibraz edilememesi üzerine adli işlem başlattı.

Uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda, çalıntı olduğu belirlenen yaklaşık 400 motosiklet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay 'dan Adana'ya çalıntı motosiklet getirileceği ihbarı üzerine Hatay-Adana kara yolu Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Adana 'da uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda yaklaşık 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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