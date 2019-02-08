Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Yola Çıkan Askeri Konvoy Kilis'te

Hatay'dan Yola Çıkan Askeri Konvoy Kilis'te

1 saat önce

SURİYE'de görev almak için Hatay'dan yola çıkan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler ve zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

Hatay'dan Yola Çıkan Askeri Konvoy Kilis'te, System.String[]
SURİYE'de görev almak için Hatay'dan yola çıkan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler ve zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

Hatay'da konuşlu Bolu Komando Tugay'ına bağlı asker ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen konvoydaki askerlerin Suriye'de Tel Rıfat bölgesine sevk edileceği öğrenildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:53 Kaynak: DHA

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