HATAY Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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HATAY Denizde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Denizde erkek cesedi bulunduHATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Denizde erkek cesedi bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

İskenderun Körfezi açıklarında bir erkeğin hareketsiz halde su üzerinde durduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedini alıp, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndan karaya çıkardı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bir süre önce kaybolan Gürcistanlı gemiciye ait olabileceği öne sürüldü.

HATAY Denizde erkek cesedi bulundu

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:05 Kaynak: DHA
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