Hatay Denizde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor
2 saat önce
Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyorHatay'ın Arsuz ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.
Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.
İKEM Koleji civarında bot ile denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları İskenderun
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle, Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
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