Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Binlerce gönüllü, deprem bölgesine gidebilmek için havalimanına akın etti

Fatma Şahin kentteki felaketin boyutunu böyle anlattı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Dünya, Türkiye için seferber oldu! İşte ülke ülke gönderilen yardımlar

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu.

HATAY'DA ÇOK SAYIDA BİNA YERLE BİR OLDU

Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.