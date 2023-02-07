Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

07.02.2023 08:26

Dün sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 şiddetindeki deprem, Hatay merkezde büyük yıkımlara neden oldu. Birçok binanın yerle bir olduğu Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama çalışmaları sürüyor. Depremden 26 saat sonra ise 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu.

Depremde ağır yara alan Hatay'da 26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

HATAY'DA ÇOK SAYIDA BİNA YERLE BİR OLDU

Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

Depremde ağır yara alan Hatay'da 26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde ağır yara alan Hatay'da 26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı Depremde ağır yara alan Hatay'da 26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı Hep birlikte tek yürek! Spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı Hep birlikte tek yürek! Spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:05 Deprem sonrası göçük altındaki vatandaşı arayarak dalga geçen şahıs gözaltında
08:59 Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı
08:56 Büyük felaket sonrasında çarpıcı değerlendirme: Deprem 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti
08:49 Ailesinin yarısı enkaz altında! Oyuncu Uğur Aslan'ın yardım çığlığı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, lütfen destek oldun
08:40 Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK'dan hudut karakoluna hain saldırı! Misliyle karşılık verildi
08:39 Enkaz altında kalan vatandaşla dalga geçen şahıs, gözaltına alındı
08:38 Uluslararası yardım talebi sonrasında Japon Afet Ekibi Türkiye'ye geldi
08:25 Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu
08:22 Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
08:17 Hataysporlu futbolcu ile sportif direktörün enkaz altında kaldığı belirtilen bölgeden vahim görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 09:16:44. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement