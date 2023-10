Hatay Depremi Sonrası Yıkımın Etkisi Gözler Önüne Seriliyor

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar yıkımın etkisini gözler önüne sererken, enkaza dönen memleketlerini tanıyamaz hale gelen vatandaşları duygu dolu günler yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce vatandaş yaralanmıştı. Depremin yıkıcı etkisinin kendi gösterdiği Hatay'da 10 binlerce konut da zarar görmüştü. Enkaz kaldırma çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığı Antakya ilçesi adeta tanınmaz hale geldi. Tarih kent meydanında deprem öncesi ve deprem sonrası dron ile çekilen fotoğraflarda adeta depremin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı. Memleketlerini tanıyamaz hale gelen depremzede vatandaşlar, tarihi kent meydanını yıkılmış halde gördükleri her an duygu dolu anlar yaşıyor.

"Her geçtiğimizde içimiz acıyarak geçiyoruz"

Depremin tarihi yapılarda oluşturduğu yıkıma dikkat çeken Hatice Temli, "Tarihi binalarımızın bir an önce tamir edilmesini istiyoruz. Bizim en büyük yaralarımızdan birisi tarihi yerlerimiz. Her gün buradan geçerken içimiz acıyarak geçiyoruz. Buraları böyle göreceğimizi ummuyorduk. Tarihi yerleri tadilata da pek fazla gelmediler. Her geçtiğimizde içimiz acıyarak geçiyoruz" dedi.

"Yüreğimizin parçalanması bir yana, biz her gün ölüp ölüp diriliyoruz"

Doğma büyüme Antakyalı olan Hasan Zümre, memleketini enkaz bir halde görmenin hüznünü her an yaşadığını ifade ederek, "Memleketimizi bu halde görmek bizi gerçekten çok üzüyor. Şu anda herkes başka bir yerde, dağılmış halde. Antakya'da günlerimiz çok şahane geçiyordu; dostluk ve arkadaşlık vardı. Yüreğimizin parçalanmasını bir yana biz her gün ölüp ölüp diriliyoruz. Bu enkazı görmek kolay değil. Buralarda hep evler vardı. Bizim için buranın havası bile farklı, buradan başka yerde yaşayamadık. Antalya, İstanbul, Denizli, Bursa hangi şehre nereye gidersek gidelim yaşayamıyoruz. Buranın havası hepimizi çekiyor" dedi.

"Gittiğim yerleri, yılarca esnaflık yaptığım eski Antakya sokaklarını tanıyamıyorum"

Yıllarca esnaflık yaptığı sokakları tanıyamadığına dikkat çeken Mehmet Ali Zobo, "Gittiğim yerleri, yılarca esnaflık yaptığım eski Antakya sokaklarını tanıyamıyorum. Enkaz kaldırımından sonra gittiğim zaman tanıyamadım. Nerede olduğumu bile algılayamadım" ifadelerini kullandı.

"Yaşamaya çalışıyoruz, herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz"

İnsanların depremin yıkıcı etkisini görmek için Hatay'a gelmeleri gerektiğinde dikkat çeken Fatmanur Alkan, "Daha çok genciz; yaşayacak çok günümüz var ama burada çok şey yaşadık. Küçüklüğümüzden beri buradayız; yuvamız, ailemiz ve herkes burada yaşadı. Çoğu yakınımızı burada kaybettik. Hala kaybedilen birçok insanı arıyoruz, çoğu yok. Yaşamaya çalışıyoruz, herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY