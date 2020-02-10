Hatay devlet hastanesi'nde askeri helikopter hareketliliği - Son Dakika

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Hatay devlet hastanesi'nde askeri helikopter hareketliliği
6 saat önce
Hatay Devlet Hastanesi'nde askeri helikopter hareketliliği. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
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