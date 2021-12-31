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"Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabı Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıktı - Son Dakika

"Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabı Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıktı

31.12.2021 13:31
"Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabı Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıktı

Basın İlan Kurumu, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz imzasıyla "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabını yayımladı.

Basın İlan Kurumu, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz imzasıyla "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabını yayımladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Hatay'ın, 2 Eylül 1938'de İskenderun sancağının bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulan, 29 Haziran 1939'ta Türkiye'ye katılarak yeniden il olan bir Türk devleti olduğu belirtildi.

Bu süre içerisinde Hatay Devleti olarak adlandırıldığı, devletin yasama organının oluşturulduğu ve Resmi Gazetesi'nin yayımlandığı aktarılan açıklamada, "İskenderun sancağında, Kasım 1937'den itibaren Anayasa yürürlüğe girmiştir. Hatay'ın bağımsız devletleşme sürecinin başlamasıyla gerekli altyapının oluşturulması çalışmaları hız kazanmış, oluşturulan resmi mevzuatın yayınlanması için bir Resmi Gazete ihtiyacı doğmuştur. Bunun için de Türkçe, Arapça ve Fransızca olmak üzere üç dilde, İskenderun Sancağı Ceride-i Resmiye adıyla haftada bir yayınlanmak üzere Resmi Gazete oluşturulmuş, gazete her hafta perşembe günleri neşredilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hatay Devleti Resmi Gazetesi'nin, büyük güçlükler içerisinde varlığını sürdürüp 89 sayı çıktığı belirtilerek, çoğu zaman 24 sayfa olarak yayımlansa da sayfa sayılarının dönem şartları nedeniyle zaman zaman değişiklik gösterdiği bildirildi.

"Hatay Devleti Resmi Gazetesi tam bir dönem tarihi kitabı"

Prof. Dr. Avşar ve Doç. Dr. Küçükyılmaz'ın uzun bir çalışma sonucunda tıpkıbasım, Hatay Devleti tarihi üzerine iki ciltten kapsamlı bir kitap hazırlayarak okurların ilgisine sunduklarına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avşar ve Küçükyılmaz kitaba dair 'Hatay Devleti Resmi Gazetesi, tıpkı Milli Mücadele dönemi resmi gazeteleri gibi, mühim ve büyük bir tarihi sürecin yansımalarını sayfalarında barındırdığı için anılmayı, arşivlenmeyi, kaynak olmayı hak eder bir konumdaydı. Hatay'ın mandadan bağımsızlığa ve anavatana katılımına giden sürecinin tüm izlerini okuyabildiğimiz Resmi Gazete, aslında tam bir dönem tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Hatay Devleti tarihi üzerine kapsamlı, detaylı ve derli toplu bir çalışma olarak araştırmacıların, okurların, meraklıların ilgisine sunulmak üzere, büyük bir ekiple ve emekle ortaya bu eser çıktı. Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabının, yayımından okurla buluşma aşamalarına kadar ki süreçte, ciddi bir çaba sarf eden ve kitabı yayımlayan başta Genel Müdür Rıdvan Duran'a ve Basın İlan Kurumuna teşekkür ederiz.' açıklamalarında bulundular."

Öte yandan kitaba, Basın İlan Kurumunun internet sitesindeki yayınlar bölümünden ulaşabileceği belirtildi.

Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıktı

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Basın İlan Kurumu, Zakir Avşar, Gazete, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hatay Devleti Resmi Gazetesi' kitabı Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabı Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıktı - Son Dakika
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