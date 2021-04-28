Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor - Son Dakika

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak tam teşekküllü yeni devlet hastanesi ilçenin artan sağlık ihtiyacını karşılayacak.

Son yıllarda aldığı göç ve bölgede gelişen sanayi nedeniyle nüfusu artan Hatay, sağlık alanında daha nitelikli hizmet sunacak yatırımlara ihtiyaç duymaya başladı. Sağlık Bakanlığı, hayata geçirdiği yeni sağlık yatırımları ile Hatay'ın bu alanda altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bakanlığın, Avrupa Birliği finansmanının uygulama yetkisini devralan AFD ile yaptığı anlaşma kapsamında Dörtyol ilçesinde hayata geçirdiği yeni devlet hastanesi projesi Hatay'ın sağlık hizmet kalitesine büyük güç katacak. Artan ihtiyaçlara cevap verebilecek daha büyük ve kapsamlı yeni devlet hastanesi, nitelikli sağlık hizmetleri sunma ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma hedefleri doğrultusunda Dörtyol ve çevresine hizmet vermek üzere hızla ilerliyor. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde yapımı sürdürülen, tam donanımlı yeni Dörtyol Devlet Hastanesi'nin 2022 yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Tam Donanımlı Sağlık Hizmeti, En Son Teknoloji

250 yataklı hastane, yatak kapasitesi artırılarak 400'e çıkabilecek şekilde tasarlandı. 60 dönümlük kapalı alanda, 3 blok halinde inşa edilen hastane tamamlandığında hizmete sunacağı 10 ameliyathane, her branştan poliklinikleri, yoğun bakım üniteleri, yeni doğan üniteleri ve 'anne oteli' gibi özgün bileşenleri ile Türkiye'nin örnek sağlık tesislerinden biri olacak. Hastane Türkiye'nin sayılı dijital hastanelerinden de biri olacak. Ayrıca, odaya özel klimalarından iç banyo yapılarına kadar özel olarak tasarlanmış tek ve çift kişilik odaları sayesinde hastalara konforlu bir istirahat alanı sağlayacak.

Deprem İzolatörlü Hastane

Modern tıbbın tüm olanaklarına sahip olacak hastane mimari alanda yüksek teknoloji ile inşa ediliyor. Birinci derece deprem bölgesi olan Hatay'ın jeolojik yapısına uygun şekilde tasarlanan binada depreme karşı tüm güvenlik önlemleri alındı. Binaya yerleştirilen deprem izolatörleri, depremin etkilerini en aza indirecek. Üç ilçenin odak noktasında olması açısından hızlı ve kolay ulaşılabilir konumda olan hastane ayrıca bölgenin en güvenli binalarından biri olacak.