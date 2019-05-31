HATAY DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜNDE HATAY'DA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
1 saat önce
HATAY'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşılık farkındalık yaratmak amacıyla 31 Mayıs tarihinde kutlanan 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında Hatay'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: DHA
HATAY'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşılık farkındalık yaratmak amacıyla 31 Mayıs tarihinde kutlanan 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında Hatay
'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
ve Yeşilay
Hatay Şubesi organizatörlüğünde yapılan farkındalık yürüyüşüne Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Veysel Mutlu Tiryaki, Yeşilay Hatay Şube Başkanı Hidayet Şişkin, çeşitli STK
temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Antakya Atatürk
Anıtı önünden başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi
üzerinden gerçekleştirilerek Vali Göbeği 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Parkı'nda son buldu. Yürüyüşün sona ermesinin ardından günün anlama ve önemine ilişkin bir konuşama gerçekleştiren Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Veysel Mutlu Tiryaki 'Artık dünyada tütün ve tütün ürünlerinin zararları herkes tarafından biliniyor. Bu sadece bireysel zaralar değil; çevresel, ekonomik, sosyolojik bir çok zarara neden oluyor. Ülkemizde bunlar ile ilgili çok iyi çalışmalar gerçekleştirdik, çok yol kat ettik, dumansız hava sahaları ile ilgili çok iyi işler yaptık ve Yeşilay ile güzel çalımlara imza attık. Bu nedenle 31 Mayıs 'Dünya Tütünsüz Günü' olarak anılıyor.Sigara kullanımının bireysel bir tercih ve özgürlük olmadığını ifade eden Tiryaki sigara kullanımın bir bağımlılık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.
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