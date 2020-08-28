HATAY Ekmek dolabının kapaklarını çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Ekmek dolabının kapaklarını çalan şüpheliler tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir markete ait ekmek dolabının kapakları 2 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı bir marketin önüne gelen 2 kişi, marketin önünde bulunan ekmek dolabının kapaklarını söküp çaldıktan sonra gözden kayboldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin M.E. ve R.H. olduğunu tespit etti. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.