Son Dakika Haberleri: Hatay Emniyet Müdürü Karabörk, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hatay Emniyet Müdürü Karabörk, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi

54 dakika önce

Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katıldıktan sonra Osmaniye'den ambulans helikopterle Adana'ya getirildi.

Hatay Emniyet Müdürü Karabörk, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi, System.String[]

Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katıldıktan sonra Osmaniye'den ambulans helikopterle Adana'ya getirildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk'ün, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenaze törenine katılan Kamil Karabörk, tedavisinin devamı için Adana'ya nakledildi.

Karabörk'ü taşıyan helikopter, Sağlık Müdürlüğü yerleşkesindeki piste indi. Buradan sedyeyle kendisini bekleyen ambulansa aktarılan Karabörk, Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

Karabörk'ün tedavisine devam edileceği bildirildi.

Karabörk, Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu
"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Emniyet Müdürü Karabörk, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]