Son Dakika Haberleri: Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi
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Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi

1 saat önce

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti.

Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi, System.String[]

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında tankerle çarpıştı.

Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Karabörk, Niğde, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi
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