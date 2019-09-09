Son Dakika Haberleri: Hatay emniyet müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (4)
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Hatay emniyet müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (4)

1 saat önce

BAKAN SOYLU, YARALILARI ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Hatay emniyet müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (4), System.String[]

BAKAN SOYLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bakan Soylu, kazada eşi Zuhal Karabörk'ü kaybeden yaralı Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk, Dr. Fatma Nezihe Karabörk ve nişanlısı Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Süleyman Soylu, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
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