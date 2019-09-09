Son Dakika Haberleri: Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

50 dakika önce

Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıNİĞDE - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı.

Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

NİĞDE - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

Karabörk, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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