Son Dakika Haberleri: Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

9 dakika önce

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı.

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi, System.String[]

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı'nda süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yerinde incelemeler devam ediyor. - NİĞDE

Karabörk, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu
Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]