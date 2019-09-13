Son Dakika Haberleri: Hatay emniyet müdürünün kazada hayatını kaybeden eşi için mevlit okutuldu
Son Dakika Genel Haber

Hatay emniyet müdürünün kazada hayatını kaybeden eşi için mevlit okutuldu

14 dakika önce

Hatay emniyet müdürünün kazada hayatını kaybeden eşi için mevlit okutulduHATAY - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün, kazada hayatını kaybeden eşi için Hatay'da mevlit okutuldu.

Hatay emniyet müdürünün kazada hayatını kaybeden eşi için mevlit okutuldu

HATAY - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün, kazada hayatını kaybeden eşi için Hatay'da mevlit okutuldu.

Pazartesi günü, Niğde'nin Bor ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün hakimiyetinde olan otomobilin süt tankeriyle çarpışması sonucu araçta bulunan Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Salı günü ise memleketi Osmaniye'de toprağa verilmişti. Hayatını kaybeden Zuhal Karabörk için Hatay'da mevlit okutuldu. Durmuş Debboğlu Camsii'nde cuma namazının ardından okutulan mevlite Hatay Valisi Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, kurum müdürleri, emniyet personelleri, Karabörk ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlitin sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hatay emniyet müdürünün kazada hayatını kaybeden eşi için mevlit okutuldu

Osmaniye, Karabörk, Niğde, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık
Tohumunun nereden geldiği bilinmeyen güreş karpuzu, 6 ay bozulmuyor Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 21:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay emniyet müdürünün kazada hayatını kaybeden eşi için mevlit okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]