Hatay emniyetinden 'çocuklarımızı tehlikeden koruyalım' uyarısı - Son Dakika

Hatay emniyetinden 'çocuklarımızı tehlikeden koruyalım' uyarısı

Hatay'da, emniyete bağlı çocuk şube ekipleri, pansiyon ve yolcu taşıma işletmelerine 'çocuklarımızı tehlikeden korumak' konulu bilgilendirme ziyaretleri düzenledi.

Hatay emniyetinden 'çocuklarımızı tehlikeden koruyalım' uyarısı, System.String[]

Hatay'da, emniyete bağlı çocuk şube ekipleri, pansiyon ve yolcu taşıma işletmelerine 'çocuklarımızı tehlikeden korumak' konulu bilgilendirme ziyaretleri düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, Antakya ilçesinde bulunan pansiyon işletmeleri ve yolcu taşıma firmalarıyla görüşme gerçekleştirdi. Çocukların tehlikelerden korunması yönünde elbirliği yapılması gerektiğini kaydeden emniyet personeli, işletme personellerine bilgilendirmelerde bulundu. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay emniyetinden 'çocuklarımızı tehlikeden koruyalım' uyarısı - Son Dakika

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