Hatay Emniyetinden Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde 'Kan Bağışı' kampanyası düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte polisler gönüllü olarak Türk Kızılay'ına kan vererek destek oldu.

Korona virüs ile mücadele zamanında azalan kan stoklarının devamının sağlanması, kan ve kan ürünlerinin hayati öneme haiz olduğundan toplun bilinçlendirilmesi, gönüllü kan bağışçısı sayılarının arttırılması ve bu toplumsal göreve katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 'Kan Bağışı Kampanyasında, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz başta olmak üzere, yardımcıları Ozan Gün, Hayri Şahin ile şube müdürleri ve teşkilat mensupları kan bağışında bulundular. - HATAY