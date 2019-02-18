Hatay Erzurum'a Şehit Ateşi Düştü

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Öznütepe'nin acı haberi, Erzurum'da yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi.



Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin şehadet haberi, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, yetkililer tarafından verildi.



Şehidin cenazesinin, saat 18.00 sıralarında, Erzurum'a getirileceği belirtildi. Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'nde toprağa verileceği kaydedildi.



Nurhayat- Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğu öğrenildi.



BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI



Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.



'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ'



Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.

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