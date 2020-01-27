Hatay eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor - Son Dakika

Hatay eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

13 dakika önce

Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyorHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılan Leyla Kırık (43), 3 çocuğunun geçimini sağlamak için oto yıkama işi yapıyor.

Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılan Leyla Kırık (43), 3 çocuğunun geçimini sağlamak için oto yıkama işi yapıyor. Kırık, tek amacının kendi imkanları ile ayakta durmak, ailesinin geçimi ile çocuklarının okul masrafını çıkarmak olduğunu söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan Leyla Kırık, okul çağındaki 3 çocuğu ile yalnız kaldı. Bir oto yıkama servisinde iş bulan Kırık, şimdi, servise gelen otomobilleri yıkıyor, kurutuyor ve sahibine teslim ediyor. Kırık, başkalarına muhtaç olmadan ayakta durmak ve yaşamak için bulduğu oto yıkama işinden memnun olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde başladığı işinden kazandığı para ile evini geçindiriyor ve okul çağındaki 3 çocuğunun ihtiyaçlarını karşılıyor. İşini severek yaptığını anlatan Kırık, "Aslında erkeklerin yaptığı bir iş ama ben de yaparım diyerek çalışmaya başladım. İş bulamayan kadınlara, herkese tavsiye ederim, başkalarına ihtiyaç duymadan çalışabilir ve rahatlıkla geçimlerini sağlayabilirler" dedi.

ARAÇ SAHİPLERİ MEMNUN

İşletme sahibi Nahsen Naimioğlu ise Leyla Kırık'ın iş başvurusunda bulunduğunu, yaptıkları değerlendirme sonucu çalışmaya başladığını belirterek, "Serviste gayet iyi çalışıyor. İşletme olarak bizler gösterdiği performanstan, işinin temizliğinden memnunuz. Çocuklarına helal para ile gidiyor ve onların geçimini sağlıyor. Buraya gelen araç sahipleri de memnunlar" diye konuştu.

Kırık'ın çocukları da okulların tatil olması nedeniyle boş zamanlarında annelerine yardımcı oluyor ve yanından ayrılmıyor.

Hatay eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
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