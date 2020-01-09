Hatay evde 'akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay evde 'akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay evde 'akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

6 saat önce

Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildiHATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli 'Akrep' isimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli 'Akrep' isimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde merkez Antakya ilçesinde belirledikleri Suriye uyruklu H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 'Akrep' isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 133 paket halinde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi H.A. ile beraberindeki Suriye uyruklu A.C. ve I.M., gözaltına alındı.

Hatay evde 'akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:48 Kaynak: DHA
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