Hatay evde çıkan yangında 4 yaşındaki hira öldü, ağabeyi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay evde çıkan yangında 4 yaşındaki hira öldü, ağabeyi yaralandı - Son Dakika

Hatay evde çıkan yangında 4 yaşındaki hira öldü, ağabeyi yaralandı

18 dakika önce

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki Hira öldü, ağabeyi yaralandıHATAY'da, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan kardeşlerden 4 yaşındaki Hira Sayman öldü, ağabeyi 6 yaşındaki Erdem Sayman ağır yaralandı.

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki Hira öldü, ağabeyi yaralandı

HATAY'da, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan kardeşlerden 4 yaşındaki Hira Sayman öldü, ağabeyi 6 yaşındaki Erdem Sayman ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, dairede tek başına olan Hira Sayman ve ağabeyi Erdem Sayman yaralı olarak kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Hira, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Erdem, ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Çocuklarının alevler arasında kaldığı gören anne ise sinir krizi geçirdi.

Hatay evde çıkan yangında 4 yaşındaki hira öldü, ağabeyi yaralandı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü
Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika Haberleri
21:25 İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle tam 20 kilo verdi
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay evde çıkan yangında 4 yaşındaki hira öldü, ağabeyi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]