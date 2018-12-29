Son Dakika Haberleri: Hatay Evinin Avlusunda Kucağındaki Av Tüfeğiyle Ölmüş Halde Bulundu

Hatay Evinin Avlusunda Kucağındaki Av Tüfeğiyle Ölmüş Halde Bulundu

1 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde Abdussamet Kelce(60) evinin avlusunda oğlu tarafından vurularak, hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Abdussamet Kelce(60) evinin avlusunda oğlu tarafından vurularak, hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kucağında av tüfeği olduğu görülen Kelce'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kelce, sabah işe gitmek için üst kattaki evinden indiği sırada babası Abdussamet Kelce'yi kanlar içerisinde buldu. Kısa süre şok geçiren Kelce, cep telefonuyla 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk babası Abdussamet Kelce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kucağında av tüfeği olduğu belirlenen Kelce'nin intihar etmiş olabileceği değerlendirilerken, cenazesi otopsi için Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

Hassa, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı Sosyal Medya Paylaşımı Büyük Tepki Çeken Kenan Sofuoğlu'nun Danışmanı, Görevinden İstifa Etti

Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 23:45:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Evinin Avlusunda Kucağındaki Av Tüfeğiyle Ölmüş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]