Hatay Evinin Avlusunda Kucağındaki Av Tüfeğiyle Ölmüş Halde Bulundu
1 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde Abdussamet Kelce(60) evinin avlusunda oğlu tarafından vurularak, hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Hatay
'ın Hassa
ilçesinde Abdussamet Kelce(60) evinin avlusunda oğlu tarafından vurularak, hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kucağında av tüfeği olduğu görülen Kelce'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Hassa ilçesi Ardıçlı
Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kelce, sabah işe gitmek için üst kattaki evinden indiği sırada babası Abdussamet Kelce'yi kanlar içerisinde buldu. Kısa süre şok geçiren Kelce, cep telefonuyla 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk babası Abdussamet Kelce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kucağında av tüfeği olduğu belirlenen Kelce'nin intihar etmiş olabileceği değerlendirilerken, cenazesi otopsi için Antakya
'daki Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:29 Kaynak: DHA
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