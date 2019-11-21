Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü
6 saat önce
Evinin penceresinden düşerek öldüHatay'ın Samandağ ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:46 Kaynak: DHA
Evinin penceresinden düşerek öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre dün öğle saatlerinde evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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