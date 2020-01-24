Hatay Expo logosunu seçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Expo logosunu seçiyor - Son Dakika

Hatay Expo logosunu seçiyor

6 saat önce

Gelecek yılın Nisan ayında Hatay'da gerçekleşecek olan EXPO'nun logosu oylama ile seçilecek.

Hatay Expo logosunu seçiyor, System.String[]

Gelecek yılın Nisan ayında Hatay'da gerçekleşecek olan EXPO'nun logosu oylama ile seçilecek.


Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan açıklamada, yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin şehri ziyaret edeceği bu önemli organizasyonun logosu vatandaşların oylarıyla belirleneceği belirtildi.


Açıklamada, vatandaşlar, Hatay ve EXPO'nun özüne uygun olarak hazırlanan birbirinden özgün 10 tasarım için ebelediye.hatay.bel.tr/Anket/AnketiGetir internet adresinde yer alan ve 10 gün boyunca sürecek olan ankete katılarak oy verebileceği duyruldu. - HATAY

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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