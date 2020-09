HATAY Fare kovaladı, kediler kaçtı - Son Dakika

Fare kovaladı, kediler kaçtı

HATAY'da sokak ortasındaki bir fare, kendisini çevreleyen 5 kediyi kovaladı. Bu anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki sokak kedileri, sokak ortasından geçen bir fareyi fark edince etrafını çevirdi. Küçük fareyi çevreleyen kediler, dokunmak istedi. Ancak buna karşılık veren fare, kedileri korkutmayı başarabildi. Korkup, kaçmaya başlayan kedi, küçük fare tarafından bir süre kovalandı. Farenin aradan sıyrılarak kurtulmasıyla son bulan görüntüler, amatör bir kamera tarafından an be an kaydedildi.