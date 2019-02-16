Son Dakika Haberleri: Hatay Filtre Fabrikasında Yangın 12 İşçi Dumandan Etkilendi

Hatay Filtre Fabrikasında Yangın 12 İşçi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

Hatay Filtre fabrikasında yangın 12 işçi dumandan etkilendi(Tür: Yurt)

Hatay Filtre Fabrikasında Yangın 12 İşçi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Hatay Filtre fabrikasında yangın 12 işçi dumandan etkilendi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

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