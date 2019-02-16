Hatay Filtre Fabrikasında Yangın 12 İşçi Dumandan Etkilendi
1 saat önce
Hatay Filtre fabrikasında yangın 12 işçi dumandan etkilendi(Tür: Yurt)
Hatay
Filtre fabrikasında yangın 12 işçi dumandan etkilendi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:26 Kaynak: DHA
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