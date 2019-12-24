Hatay fırtına akdeniz'i etkisi altına aldı; denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay fırtına akdeniz'i etkisi altına aldı; denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

6 saat önce

Fırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldıAKDENİZ'in doğusunda sabahın ilk saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

AKDENİZ'in doğusunda sabahın ilk saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun sahilinde bazı noktalar deniz suyuyla dolarken, denize zıpkınla balık avlarkan mahsur kalan bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İskenderun Körfezi'ndeki liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerde üst üste yaptığı uyarlarla birlikte Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Adana başta olmak üzere Mersin ve Hatay'da da hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Tayfur Sökmen Bulvarı üzerinde yolda yürüyen bir vatandaş, şiddetli fırtına nedeniyle çevredeki bir inşaata gerilen uzun bez parçasına takılarak yaralandı. Rüzgarla birlikte uçuşan bez parçası, kaldırım üzerindeki bir masayı da yerinden kaldırdı. Olayı gören çevredekilerin kaldırdığı hafif yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

LİMANDA HAYAT DURDU

İskenderun sahilinde aralarında lunaparkın da olduğu bazı noktalar, taşan deniz sularıyla doldu.

Fırtınadan ağaç dallarının koptuğu Atatürk Caddesi üzerinde, denizden gelen sular baskınlara neden oldu. Zaman zaman vatandaşlar açık alanda yürümekte güçlük çekerken, Körfezdeki liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlerine ara verildi.

AVLANIRKEN MAHSUR KALDI

İskenderun denizinde sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamaya çıkan Erdal Abussuutoğlu, çıkan fırtına nedeniyle denizin ortasında mahsur kaldı. Abussuutoğlu, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik botuna alınan Abussuutoğlu, denizden çıkartıldı.

Hatay fırtına akdeniz'i etkisi altına aldı; denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

İskenderun, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:46 Kaynak: DHA
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