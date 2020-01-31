Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-3 - Son Dakika

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Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-3
7 saat önce
HATAY Fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-3 (gemidekilere ekmek verildi)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
HATAY Fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-3 (gemidekilere ekmek verildi)
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