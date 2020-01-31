Son Dakika › Güncel › Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2 - Son Dakika
Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2
12 dakika önce
HATAY Fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
HATAY Fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2
Son Dakika Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemini açıkladı Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi