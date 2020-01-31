Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2 - Son Dakika

Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2

12 dakika önce

HATAY Fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2.

HATAY Fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2

Hatay fırtınada sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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