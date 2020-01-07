Hatay fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi - Son Dakika

Hatay fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi

6 saat önce

Fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdiHATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

Fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Çatı parçalarının üzerine düştüğü 10 araç hasar gördü.

İskenderun Körfezi açıkları ile kent merkezinde dün gece saatlerinde zaman zaman hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarı üzerine körfez açıklarında avlanan balıkçılar teknelerini barınağa çekti. Gece yarısı hızını denizde ve kent merkezinde arttıran fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı parçaları, site sakinlerine ait park halindeki 10 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının zarar gördüğünü gören site sakinleri, şoke oldu.

Hatay fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi

İskenderun, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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