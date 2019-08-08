Son Dakika Haberleri: Hatay Gastronomi Evi'nde bir sanat etkinliği daha
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Hatay Gastronomi Evi'nde bir sanat etkinliği daha

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri geleceğe taşımak adına önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

Hatay Gastronomi Evi'nde bir sanat etkinliği daha, System.String[]

Hatay Gastronomi Evi, Hatay'ın tarihi miraslarından biri olan mozaik sanatının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Haas Taş Sanatı sponsorluğunda, Mimar Özlem Cihnioğlu ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi ev sahipliğinde Atatürk mozaiği yapım atölyesi gerçekleştirildi.

Mozaik atölyesinde düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Nazan Savaş, "Bu evi açarken amacımız yalnızca Hatay'ın yemeklerini tanıtmak değildi. Şimdi de Hatay'ın sanatını, kültürünü, arkeolojisini tanıtabilmek adına böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz" açıklamalarına yer verdi.

Atatürk mozaiği yapım atölyesi, mozaiğe ilgi duyanların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:29 Kaynak: Bültenler
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