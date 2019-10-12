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Hatay gazetecilerden barış pınarı harekatı'na destek

1 saat önce

Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekHatay'ın İskenderun Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan bağışında bulundu.

Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hatay'ın İskenderun Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı İskenderun Sahil Kan Bağış evinde gerçekleştirilen kampanyada İskenderun Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Veysel Cıncık, yönetim kurulu ve üyeleri, kan bağışında bulundular. Etkinliğe İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, emniyet teşkilatı mensupları, milli eğitim camiası da katılarak destek verdi. İGC Başkanı Veysel Cıncık, bugün burada kan bağışında bulunmalarının nedeninin Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda kan bağışının önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de, kanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan aslanlarımızın, askerlerimizin olur da ihtiyacı olur, hazırda, tedbiren bütün arkadaşlarımızla kan bağışında bulunmak için bir araya geldik. Gazetecilere, bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyoruz"dedi. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İskenderun polisi de kan bağışına büyük katkı sağladı.

Hatay gazetecilerden barış pınarı harekatı'na destek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Barış Pınarı Harekatı, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:11 Kaynak: DHA
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