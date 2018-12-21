Son Dakika Haberleri: Hatay Gece Saatlerinde Sise Teslim Oldu

Hatay Gece Saatlerinde Sise Teslim Oldu

3 saat önce

Hatay'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Hatay Gece Saatlerinde Sise Teslim Oldu, System.String[]
Hatay'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler birçok noktada önlem alırken, Antakya- Samandağ Karayolunda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle polisler yolda önlem alırken sürücüler de dörtlülerini yakarak ilerledi.

Gece boyunca etkili olacak olan sisin sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:30 Kaynak: İHA

Defne, Antakya, Samandağ, Hatay, Güncel
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