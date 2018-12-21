Hatay Gece Saatlerinde Sise Teslim Oldu
3 saat önce
Hatay'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Hatay
'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler birçok noktada önlem alırken, Antakya- Samandağ
Karayolunda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
Hatay'ın Antakya ve Defne
ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle polisler yolda önlem alırken sürücüler de dörtlülerini yakarak ilerledi.
Gece boyunca etkili olacak olan sisin sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:30 Kaynak: İHA
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