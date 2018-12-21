Son Dakika Haberleri: Hatay Gece Saatlerinde Sise Teslim Oldu

Hatay Gece Saatlerinde Sise Teslim Oldu

3 saat önce

Hatay gece saatlerinde sise teslim oldu Hatay'da gece etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattıHATAY - Hatay'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Hatay gece saatlerinde sise teslim oldu
Hatay'da gece etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

HATAY - Hatay'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler birçok noktada önlem alırken, Antakya- Samandağ Karayolunda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle polisler yolda önlem alırken sürücüler de dörtlülerini yakarak ilerledi.
Gece boyunca etkili olacak olan sisin sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:31 Kaynak: İHA

Samandağ, Antakya, Hatay, Genel
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