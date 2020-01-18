Hatay geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyor - Son Dakika
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Hatay geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyor

6 saat önce

Geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyorHATAY'ın Kumlu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde mozaik sanatının uzun yıllar yaşaması için kurs açıldı.

Geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyor

HATAY'ın Kumlu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde mozaik sanatının uzun yıllar yaşaması için kurs açıldı. Merkezin müdür yardımcısı Adem Girici, mozaik sanatının M.Ö. 3 bin yılından bu yana var olduğunu söyledi.

Kumlu ilçesinde, HEM bünyesinde açılan kursta geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyor. Kumlu HEM'de el sanatları öğretmeni olarak görev yapan müdür yardımcısı Adem Girici, mozaik sanatının M.Ö. 3 bin yılından bu yana var olduğunu söyledi. Mozaiğin özellikle Hatay yöresinde çok tanınmış olduğunu belirten Girici, "Mozaik eskimeyen bir sanattır. Dünyada bilenen en ünlü mozaikler Hatay'dan çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de 'Neşeli mozaik'tir. Biz bu sanatın devam etmesi ve daha uzun yıllar yaşaması için HEM bünyesinde kurs açtık. Amacımız bu sanatın devam etmesi için sanatçılar yetiştirmektir" dedi.

'BÜYÜK SABIR İSTEYEN BİR MESLEKTİR'

Kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği mozaik sanatı kursunda, kursiyerlerin kullandığı taşların doğal ve renkli taşlardan olduğunu sözlerine ekleyen Girici, taşları kırarak mozaikle süslenecek resimlere özenle yapıştırdıklarını kaydetti. Girici, şöyle dedi:

"Mozaik sanatı ile uğraşmak gerçekten zor ve meşakkatlidir. Büyük sabır isteyen bir meslektir. Bir eseri mozaikle süsleyip tamamladığınızda büyük haz alıyorsunuz. Buradaki hedef mozaik sanatını yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmektir."

Hatay geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyor

Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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