Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika

Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü

6 saat önce

Genç kadını çelme takarak yere düşürdüHATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahilde annesiyle yürüyen Emine G. (25), önüne çıkan genç tarafından çelme takılarak, yere düşürüldü.

Genç kadını çelme takarak yere düşürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahilde annesiyle yürüyen Emine G. (25), önüne çıkan genç tarafından çelme takılarak, yere düşürüldü. Yaralanan kadın, hastaneye götürülürken, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan genç, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen Emine G.'nin önüne çıkan genç, çelme taktığı genç kadını yere düşürdü. Kaldırıma yüzüstü düşen Emine G., hafif yaralandı. Yerden kalkan Emine G. ile annesi, gence tepki gösterdi. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, genci gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, polis merkezine götürüldü. Emine G. ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü

İskenderun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
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