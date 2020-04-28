Hatay Gölbaşı Gölü'nde çalışmalar başlıyor - Son Dakika

Hatay'da kurutulan Amik Gölünden geriye kalan son kaynak olan Kırıkhan Gölbaşı Gölü'nü kurtarma çalışmalarına başlanıyor.

Temiz suları, manzarası, florası ve faunasıyla kendisine adeta hayran bırakan Gölbaşı Gölü yapılacak çalışmalarla hem korunacak hem de turizme kazandırılacak.

Göl çevresinde DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile incelemelerde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DOĞAKA, Kırıkhan Belediyesi ile Adalar, Gölbaşı ve Kalakamberli mahallelerinin koordinasyonu ve ortak çalışmasıyla ilgili projenin onaylandığını kaydetti.

Yayman, koronavirüs salgının bitmesinden hemen sonra çalışmaların başlayacağını söyleyerek, "Gölümüzü koruma-kullanma dengesini gözeterek Türkiye'mizin en güzel sulak alanlarından biri haline getireceğiz." dedi.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız da projenin Türkiye'ye örnek olacak büyük ve anlamlı bir çalışma olduğunu vurguladı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise uzun zamandır bu projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını ve artık mutlu sona gelinmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Proje ile gölün koruma altına alınıp, su ve bitki çeşitliliğinin muhafaza edileceği ayrıca göl çevresine yürüyüş yolları, kuş gözlem evi, çay bahçeleri gibi mekanlar yapılacağı öğrenildi.