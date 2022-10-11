Hatay gündem haberi: Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay gündem haberi: Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

11.10.2022 10:18
Hatay gündem haberi: Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 270 kilogram tütün ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 270 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi ile Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir otomobil ve minibüste arama yaptı.

Araçlarda gümrük kaçağı 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün bulundu.

Sürücüler N.K. ve O.G. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay gündem haberi: Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay gündem haberi: Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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