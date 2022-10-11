Hatay gündem haberi: Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi ile Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir otomobil ve minibüste arama yaptı.

Hatay 'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 270 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

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