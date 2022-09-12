Hatay gündem haberi... Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Hatay gündem haberi... Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

12.09.2022 00:18
Hatay gündem haberi... Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen Hatay gelişmesine göre HATAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

HATAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay gündem haberi... Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay gündem haberi... Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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