Hatay gündem haberi... TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun" önerisi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay gündem haberi... TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun" önerisi

14.10.2022 22:51

Gelen Hatay haberine göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'ın İskenderun ilçesinin Türkiye'nin 82. ili olması önerisinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'ın İskenderun ilçesinin Türkiye'nin 82. ili olması önerisinde bulundu.

Sarıgül, kentte bir kafede basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, İskenderun'un il kriterini taşıdığını söyledi.

Kentin ekonomik ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Sarıgül, "İskenderun bugün birçok il olan yerden daha da büyük, daha da önemli bir konumdadır. Anadolu'yu canlandırmamız lazım. Anadolu'yu canlandırmanın en önemli yerlerinden bir tanesi de hak etmiş olan İskenderun'u inşallah 82. ilimiz yapmayı öneriyoruz. Kaldı ki 100 tane il olmasını arzu ediyoruz. Bunlar üzerinde partimiz yoğun olarak çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gençlerle buluşan Sarıgül, onların sorularını yanıtladı.

Sarıgül'e programlarında, TDP Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Rıza Nerse ile partisinin il ve ilçe başkanları da eşlik etti.

YORUMLAR
500
TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor Hatay haber: İskenderun'da gümrük kaçağı 1132 paket sigara ele geçirildi Hatay haber: İskenderun'da gümrük kaçağı 1132 paket sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

İskenderun, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay gündem haberi... TDP Genel Başkanı Sarıgül'den 'Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun' önerisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 23:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay gündem haberi... TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement